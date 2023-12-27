【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據法國《世界報》(Le Monde)周二的報導，法國檢調單位已經對位於塞普勒斯(Cypriot)一家經紀公司涉嫌的「嚴重洗錢」展開調查，而該經紀公司曾經與法國巴黎銀行(BNP Paribas)的託管部門進行交易。
據了解，初步的調查重點是TCR國際有限公司在2019年至2021年間的價值數億歐元的轉帳交易活動。
巴黎檢察官辦公室證實了新聞報導，指在法國財政部反洗錢部門TRACFIN於今年5月發出警告之後，檢方辦公室已對TCR國際從事的可疑轉帳交易展開調查。
檢察官辦公室在聲明中說，這些轉帳來自可能的可疑來源，並且沒有明確的經濟邏輯。但檢方沒有提及法國巴黎銀行。
據《世界報》報導，TCR國際在2019年至2022年期間曾與法巴銀行的安全服務部門合作。
法巴銀行在被詢問到，是否知曉該調查進展時，該行回答說，無法盡到回覆的責任，但指出，該行有一全球合規系統，並致力於履行監管的義務。
據新聞報導指出，法國當局對TCR國際的起疑，始源於美國對華格納傭兵集團(Wagner)首腦普里戈津(Yevgeny Prigozhin)的調查。報導暗示了TCR國際為普里戈津的洗錢公司。普里戈津在今年八月死於一場空難的「意外事故」，但許多人認為不是意外。
檢察官辦公室也沒有公開評論普里戈津與TCR國際之間可能的連繫。
在法國，嚴重的洗錢行為將被判處10年監禁，以及75萬歐元的罰款，或是洗錢資產價值一半的罰款。
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