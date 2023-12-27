【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據日媒報導，由於Denso製造的零組件燃油泵浦（fuel pump）可能無法正常運作，使得引擎會突然秀逗故障，全球迄今有至少1,500萬輛汽車，已被陸續召回進廠檢修。

日本共同社（Kyodo News）指出，日本本田汽車已在日本與美國地區，大規模召回所有裝配此瑕疵幫浦的車輛，總共有833萬輛。本田最新召回的數量另有260萬輛，其中包括2017至2020年的雅哥以及CR-V車款。

同時，全球車輛銷售量最多的豐田汽車，目前也已召回621萬輛。7月在日本，曾發生一件意外憾事，事主就是一輛搭配上述幫浦的本田汽車。從3月以來，各車商已從各地召回的車輛共計382萬。

進入Denso工作近40年，甫任社長半年左右的林新之助（Shinnosuke Hayashi）在11月曾表示歉意，因為這次召回事件，給很多車主帶來不少麻煩以及憂慮。

豐田集團相關企業之一的Denso於2022年，已將自己燃油泵浦業務出售給另家公司，直到現在都沒有再參與該產品的生產作業。豐田汽車最近出了很多事頭很大，旗下大發汽車涉嫌造假驗車報告，全部產線被迫暫停運作就是其中之一。