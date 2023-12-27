【時報-台北電】美股耶誕假期後歸隊首日，四大指數齊揚、費半飆升1.8%，台股ADR也聯袂走高，助益台股多頭延續，今早在台積電(2330)穩高，加上航海王、宏碁(2353)等AI PC族群聯手續攻下，大盤指數再漲逾百點、輕鬆拿下17800成池，盤面各大類股也多數走高。其中，文創類指在中國遊戲監管禁及智冠股權爭議紛擾鈍化下，盤初由遊戲股王鈊象(3293)持穩高檔坐鎮，智冠(5478)、華義(3086)聯袂彈升逾2%打前鋒，輔以弘煜科(6482)、大宇資(6111)、橘子(6180)、宇峻(3546)等攜手向上，拉抬文創類指向上觸及5日線，名列上櫃類股漲幅前茅。

中國官方日前預告將緊縮遊戲自由，衝擊遊戲平台股價瞬間大跌，騰訊市值甚至一天蒸發港幣3660.68億元，台股遊戲族群也受波及重挫。惟據華爾街日報報導，先前中國監管部門批准了100多款新遊戲，而且對上周震撼遊戲產業的規則草案釋出態度軟化信號，使得中國電子遊戲股跌勢在周二有所緩解，台廠遊戲股也逐漸回神。

其中，華義(3086)積極打造其娛樂平台生態系，推動本月以來股價逐步墊高，耶誕節當天更突破150元關卡，但中途殺出中國遊戲監管禁令，截斷連漲之路，所幸多頭隔日即回神，股價持續彈升；而華義也因短線股價漲跌幅達注意交易標準，昨公布自結11月稅後淨利400萬元，每股盈餘0.17元，較去年同期轉盈。華義已取得「遊戲大亂鬥」社群平台，將跨足遊戲影音及社群領域，打造出華義的娛樂平台生態系，另，2024年開發中的遊戲聯運平台預計明年第2季開始試營運，今年取得代理權的日本手遊新品規畫第2季上市，為明年上半年的營運重點。

而近日受經營權紛擾所困的智冠(5478)，再傳出大股東網銀國際26日在官網發布訊息，擬向智冠及董事長王俊博等人提告求償4.97億元，並號召小股東共同參與；對此，智冠回應，迄今尚未收到訴狀，並表示與榮剛的換股事宜一切合法合規，今日股價以彈升約2.5%反應。(編輯：李慧蘭)