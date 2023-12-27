【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數234.58點，漲0.69點；總計407家漲、268家跌、118家持平；委買10693419張、委賣6279640張；總成交值434.11億元。

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