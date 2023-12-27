【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17856.24點，漲104.51點；總計527家漲、355家跌、148家持平；委買36108808張、委賣22421542張；總成交值1676.43億元。

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