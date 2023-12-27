【時報-台北電】有媒體報導晶圓代工廠聯電(2303)將技轉12奈米製程技術予英特爾，雖然聯電對市場傳聞不評論，但股價已發酵，三大法人全面買進，累計連3買達41981張，推動股價連3交易日收高後，多方備妥銀彈，27日量價齊增，盤中大漲4%以上，將挑戰54元前高區。
聯電登高，子弟兵也沾光，聯傑(3094)與矽統(2363)邁開步伐跟上，走高逾1%。聯陽(3014)、欣興(3037)、原相(3227)、盛群(6202)全面走揚。聯詠(3034)、智原(3035)小歇。
聯電傳出將技轉12奈米製程，給美國晶片大廠英特爾，有望拿到百億元授權金，雖然公司不回應，但美系外資認為聯電衝刺12奈米製程，12奈米潛在客戶包括英特爾和聯發科，看好其製程戰略有助後市發展，給予聯電目標價55元、重申加碼。
看好聯電後市表現，投信最捧場，累計12買，買超達12萬7461張，外資近來跟上，26日大手筆買超1萬8637張，位居單日買超排行第四名。三大法人全面買進，累計連3買達41981張。
第一金投顧今舉行2024產業論壇暨投資說明會，第一金投顧董事長陳奕光表示，台股明年將上看19500點，由半導體當火車頭，看好台積電、半導體產業及相關設備股、AI產業、IC設計等產業有好表現。（編輯：張嘉倚）
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