加百裕宣布正式通過國際氣候變遷權威組織-科學基礎減碳目標倡議（Science-Based Targets initiative, SBTi）溫室氣體近程減量目標驗證，展現對於氣候變遷和自然資源保護的承諾。

加百裕以科學基礎制訂減碳目標，提出以2021年為基準，目標在2030年前將範疇一、二的碳排量下降42％，同時將範疇三的採購原物料與服務碳排量下降25％。為能達到減碳目標，公司對外承諾RE100目標，分別於2035年台灣據點、2040年全球據點皆達成100％使用再生能源。

加百裕在台灣經濟研究院研究所所長陳彥豪、昶峰綠能科技執行長鍾文杰輔導下成功通過科學基礎減量目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）的目標符合性審查。這是繼加百裕通過德國萊因（TUV Rheinland）產品碳足跡第三方驗證後，再次自主承諾，具體呼應聯合國IPCC全球控制升溫1.5°C的減碳路徑，實現全球淨零的氣候目標。

加百裕董事長黃世明表示，環境永續一直是公司關注的核心議題，近年我們花更多時間追蹤國際標準，如參與科學基礎減量目標倡議，因為「預期客戶會對公司有所要求」。這兩年來成功啟動申請SBTi所需的碳盤查與碳揭露，目前已成功查明溫室氣體排放的熱點，並推動再生能源的導入，例如在昆山廠建置太陽能發電裝置等，以展現我們減碳的決心。

負責帶領公司內部盤查小組的副總黃靖容表示，加百裕自身營運碳排放為範疇1（直接排放）及範疇2（間接排放），分別占比為6％及94％，主要排放源來自範疇2外購電力使用，為了有效推動加百裕範疇二減碳活動，設定自主節能中長期目標，每季度進行節能目標成果檢討會議。範疇3主要排放源為原物料採購與服務，占整體範疇3排放量78％。為達到減碳目標，加百裕將導入永續供應鏈管理，設定各年度減碳目標，透過物料清單BOM建置碳排資料庫，鎖定碳排高供應商進行議合，推動碳盤查、自主節能、綠電團購、循環經濟，並篩選低碳輕量化的原物料／輔助材料，導入綠色產品設計，將綠色設計的理念融入產品生命週期，包括「可回收易拆解」、「低污染（毒性）」和「節省能源和資源」等三大方向，有效降低在採購原物料碳排放，實現SBTi減碳目標。