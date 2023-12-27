看好婚宴市場近年刮起的西式婚禮風潮，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店於2024年打造全新西式風格的「森漾婚宴專案」，專案售價每席2,888元起，首次推出西式長桌並串聯集團品牌Elite Concept一禮莊園婚禮花藝設計團隊，將花藝造景與桌卡細節處重新規劃，包含個人式的名卡、獨立式菜單等，使整體氛圍更加優雅且獨眾，令人耳目一新。即日起凡新人下訂西式風格的森漾婚宴專案或中式桌席的豐漾婚宴專案，並加訂「文定」或「證婚」儀式，即可享85折優惠。

六福萬怡瞄準西式婚禮商機推出的「森漾婚宴專案」，需達最低席次70位，平假日均適用，專案內容包含席間香醇紅酒、果汁暢飲、專屬管家服務、獨立新娘休息室、婚宴現場流程相關用品等，餐點則考慮到長輩較喜愛蘊含吉祥寓意的中式菜餚，「森漾婚宴」餐點設計仍保留經典婚宴菜餚，以中菜西出的方式呈現，如極具代表的花好月圓，以獨立高腳杯盛裝炸湯圓位上、或有年年有餘寓意的清蒸海斑等，均升級由服務人員現場分盤服務，在婚宴布置上，更獨家結合一禮莊園花藝設計，提供專屬鮮花造景設計，還可挑選「幸福五選二」包含婚宴主持人、婚宴小禮、文定儀式的甜品和雞腿、一禮莊園捧花或無酒精雞尾酒。

六福萬怡另推出婚宴加購文訂或證婚儀式的優惠活動，凡下訂2024年度森漾婚宴或豐漾婚宴，並加訂「文定」或「證婚」儀式即可享有 85折優惠，包含最受新人喜愛，270度寬闊露臺可遠眺台北101與翠綠的南港四獸山群的「敘日證婚場地」，總面積約500坪，無論想在台北101前幸福見證，或是將花藝拱門背對山景，舉辦一場猶如山林秘境的婚禮都有足夠的腹地空間，搭配酒店公共空間陳設的各式藝術精品，更可作為新人拍攝類婚紗背景，猶如博物館般充滿夢幻氣氛。

台北六福萬怡酒店「森漾婚宴專案」於即日起開放預訂，年底前搭乘高鐵參加婚宴還可享有獨家優惠方案，針對至六福萬怡舉辦婚宴之賓客，購買高鐵11人（含）以上之團體票，即可再享車票7折優惠，若高鐵團體票實際搭金額達20,000元，再贈送5張高鐵假期仟元抵用券。