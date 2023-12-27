想捧國營事業鐵飯碗嗎？除台電明（2024）年將招募1103名新血，人數創歷年新高，試薪3.2萬元起跳，1年後上看3.4萬元，台水、台糖也將徵才百人，起薪同樣3萬元起跳；至於前身為港務局的台灣港務公司則釋出206名職缺，其中師級起薪5.45萬元、員級也破3.8萬元，且高中職畢業即可，但提醒報名僅至下周二（1/2）止。
台電昨（26）日宣布年度招考計畫，明年擬新僱1103名第1線專才，名額創下歷來新高，包含配電、輸電、變電、電機等18類技術員，其中逾4成、429名是得爬電杆的配線維修人員，起薪3.2萬元，且在接受養成班訓練與工作訓練滿1年後，因應2024年軍公教加薪4％，正式薪資可能首度突破3.4萬元至3萬4056元，且有最高4.4個月年終獎金。
因應退休潮、淨零轉型推升人力需求，台電簡章說明，明年1月2日~15日開放報名，筆試5月12日舉行，高中職畢業即可報考，若明年10月晉用前還有非預期的退離員額出來，將再加碼增額，像是今年一度增額57名，預估明年實際錄取人數可能高於1103人，過去扣掉未到考者，實際錄取率約1成。
此外，台水公司明年將徵才116人，包括技術士84人、營運士32人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表、行政、地政等8類別，月薪3萬0010元，初試日期暫定明年3~4月；台糖同樣將招募148人，起薪也逾3萬元，學歷要求為高中職以上畢業即可。
至於交通部下轄的台灣港務公司，預計明年招考正、備取共206名，職缺包含師級及員級，師級起薪5.45萬元，須大學或碩士畢業且有3年相關工作經驗；員級起薪3萬8150元，高中職畢業即可，職缺地點包含基隆、台北、蘇澳、台中、高雄、安平、布袋、澎湖及花蓮等9港口。
職務類別則涵蓋航運管理、航運技術、貨櫃場站管理、法務、會計、政風、地產、資訊、職安衛、護理、環保、土木、建築、電機、機械、交通管理、交通技術及業務行政等類科，年終獎金最高可達4.4個月，但提醒報名期限將在明年1月2日下午5時截止，有意願者要盡快報考。
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