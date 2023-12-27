台指期27日早盤延續上攻氣勢，指數開盤走揚，高點來到17,821點，目前暫報17,804點，上漲70點，漲幅0.39％，成交口數約2.3萬口。
美國財政部標售570億美元的2年期公債，最高得標利率為4.314％、低於投標截止前的市場利率 4.321％，投標倍數為2.68倍、高於11月標售的2.54倍，一級券商獲配18.6％、低於11月標售時的18.8％。美國貿易代表署宣布延長部分中國產品的《301條款》關稅豁免期限至2024年5月31日，獲得延⻑豁免的產品包括泵和馬達等工業零件、部分汽車零組件和化學品、自行車和吸塵器等 352項商品，以及口罩、手套等77項防疫物資。
第一金投顧指出，美股四大指數近期走勢漲多於跌，聖誕節後首日美股繼續上揚，加上市場對2024年降息預期提升，台股後市仍可期待，雖然漲多難免震盪，所幸台股指數近期回檔皆有守住均線，並逐漸站穩向上，目前較看好族群仍是圍繞在AI，包括IC設計、記憶體、PC／NB，IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有PC週邊IC也有間接受惠換機潮及規格提升，記憶體美光釋出亮眼展望就是AI需求帶動高階記憶體供不應求，PC／NB 2024年將有換機潮，以及AI PC應用帶動，PC品牌及代工廠將有望受惠於此、面板近期中國研調預期2024首季面板價格將漲，也可留意面板相關族群之機會。
而短線要留意風險的則為因陸中止ECFA關稅減讓的塑化族群、中國加大限制網遊的遊戲族群、中東戰事逐漸控制住的航運類股，要留意基本面轉變所造成的負面影響。
選股上依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，近期聖誕假期至新年假期，外資放假，大型股找低基期AI股，內資當道，可留意中小型潛力或轉機股、投信或年底集團作帳類股。短線上，可留意盤面較強的各族群，或接下來月營收創高等類股，長線上，聚焦持續成長產業趨勢及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線布局，並嚴控持股水位與風險。
關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲60點，報價9,312點；半導體30期貨報價5,062點，上漲42點；國外指數部分，東證期貨上漲25點，來到2,360.5點；美國道瓊期貨上漲77點，指數暫報37,862點；美國費城半導體期貨上漲68點，來到4,261點。
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