搶攻跨年夜餐飲商機，王品集團韓料品牌「初瓦」全台門店、燒肉品牌「Oh my!原燒」宜蘭新月店，延長營業時間至凌晨12點半。「12MINI」高雄夢時代店、「肉次方」全台門店則加開到凌晨一點。12／29至12／31日「尬鍋」連三天全台門店開到凌晨兩點。「和牛涮」部份門店最晚營業到半夜兩點半。「青花驕」全台門店、「嚮辣」西門店一路營業到深夜三點。王品集團表示，跨完年填飽肚子，還可續攤元旦升旗典禮。
中央氣象署預測，跨年當天全台最低溫下探13度，天氣冷颼颼，最適合吃火鍋禦寒，即日起到明年1／31，王品集團火鍋品牌推出開鍋刮刮樂，中獎率百分之百，讓鐵粉們刮出一整年好運氣。到「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」部分門店跨年，有機會獲得整單九五折優惠或青花烏龍茶、北海道生食級干貝及九孔鮑魚等加菜好禮，最大獎是價值近萬元金牌。至「尬鍋」出示身份證姓名對中鍋之女神，「ㄍㄨㄛ」、「ㄓ」、「ㄋㄩˇ」、「ㄕㄣˊ」任一同音字，可享4人同行到店開鍋用餐，整單現打88折。加入「和牛涮」LINE好友領券，四人同行消費頂級和牛套餐，憑券可兌換市價990元，澳洲金牌純血和牛肋眼或紐約客一份，數量有限、送完為止。
不用到跨年晚會人擠人，也能和朋友狂歡，12／31晚上九點後到「初瓦」內用消費，每人贈送調酒一杯。全台門店電視也會同步轉播跨年倒數，陪粉絲一起嗨翻迎新年。燒肉吃到飽天王「肉次方」，不僅提供現切肋眼牛排等好肉無限吃，更推出每點一壺1,500ml Asahi生啤酒加1元就多一杯400ml生啤暢飲好康。
訂不到位別失望，門店另提供外帶服務，讓顧客在家也能輕鬆開趴，「Oh my!原燒」四人分享餐，可任選醬燒雞肉丼、手打牛肉漢堡丼、炙燒骰子牛丼等任2款主食，副食提供起司漢堡、黑糖奶酪。「青花驕」提供頂級A5和牛盛宴外帶，內含日本頂級A5黑毛和牛、仙氣頂級牛三拼盛宴、鮮蝦滑等澎派陣容，前200組預購，加贈澎湖明蝦兩隻。「嚮辣」則有爆肉套餐，主餐有安格斯黑毛雪花牛或伊比利雪花豬可選，肉量重達800克，搭配副餐蔬食、糬來寶、米血糕，絕對能吃飽飽，取餐前一天預訂還能享95折優惠。
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