【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】繼丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）之後，法國達飛海運集團（CMA CGM）周二也宣布重返紅海，將增加通過蘇伊士運河的船隻數量。

上周二美國宣布組成聯軍護航行動，以阻止親伊朗的葉門胡塞武裝組織襲擊行經紅海的商船，並在上周四宣布已有超過20個國家加入護航聯盟。此舉顯然開始發揮作用，丹麥海運巨頭馬士基集團（Maersk）周日率先宣布，由於以美國為首的聯軍護航行動完成部署，該公司準備重啟紅海和亞丁灣的航運業務。

馬士基發布聲明表示，公司已於2023年12月24日周日收到確認通知，先前宣布的多國安全倡議「捍衛繁榮行動」（Operation Prosperity Guardian,OPG）現已完成部署，將確保通過紅海/亞丁灣的海上商業活動，並得以讓蘇伊士運河再次作為亞洲和歐洲之間的門戶。由於OPG倡議上路，我們準備讓船隻恢復東向和西向穿越紅海的航線。

胡塞組織表示其飛彈與無人機展開攻擊的目的，是為了在以色列-哈瑪斯戰爭中展現對巴勒斯坦人的支持。

出於安全考量，包括石油巨擘英國石油（BP）、地中海航運、中遠海運、東方海外、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、達飛海運、ONE、現代商船、萬海、陽明航運、尼羅河航運、美國總統輪船等許多公司相繼宣布暫停行經紅海，改而繞道成本增加、航期延長的非洲好望角。

CNBC報導，為了降低風險，截至上周末已有158艘載有總價值約1050億美元貨物的船隻被迫繞道，導致部分海運價格飆漲數倍，而空運價格也跟著起飛。

在美國展現護航決心後，目前一些航運公司正在評估重返紅海的安全性。全球第三大貨櫃運輸公司達飛海運宣布將逐步增加行經蘇伊士運河的船隻數量，並表示該公司已經對安全形勢進行深入評估。

德國貨櫃運輸集團赫伯羅德（Hapag-Lloyd）發言人表示，將於周三決定是否恢復紅海航線。

稍早前MSC地中海航運公司（MSC Mediterranean Shipping）證實旗下United VIII號在沙烏地阿拉伯航向巴基斯坦途中遭到襲擊，但沒有船員受傷。這艘船已通知附近一艘護航聯盟軍艦，並採取了閃避行動。

美國中央司令部在社群平台X上宣布，美國戰機群、一艘海軍驅逐艦和其他軍事設施在紅海擊落胡塞武裝部隊發射的12架無人機、三枚反艦導彈和兩枚巡弋導彈，並表示沒有船隻受損，也沒有人員傷亡。