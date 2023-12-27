【時報-台北電】聖誕節後美股持續開狂歡派對，費半指數勁揚近2%，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)ADR齊揚，今日雙雙領軍AI族群續強表態，IC設計龍頭聯發科(2454)強取千金後續演慶祝行情，蔡力行高喊將實現AI夢，多頭掌聲叫好激勵股價大漲4%，續寫21個月高，集團股亞信(3169)、九暘(8040)、晶心科(6533)、達發(6526)跟進走揚，帶動轉機題材的通嘉(3588)強攻漲停，普誠(6129)、太欣(5302)、晶豪科(3006)、類比科(3438)大漲5%起跳，大黑馬神盾集團續發威，芯鼎(6695)續飆7%，神盾(6462)、安格(6684)買盤續旺，點火IC設計族群氣勢如虹，人氣高燒不退。

基本面殷實的IC設計龍頭聯發科(2454)受惠第四季天璣系列手機晶片拉貨動能強勁，陸系品牌拉貨動能將延續至明年第一季，睽違21個月躋身千金股，副董事長暨執行長蔡力行表示，未來AI將無遠弗屆，會由聯發科來實現，今日持續上演慶祝行情，盤初大漲4%，續寫21個月高。

聯發科市值自去年底增六成、飆上1.6兆元，超車鴻海稱二哥，集團又添新血，小尖兵火力全開，達發10月上市後市值攀960億元，帶動聯發科集團市值今年來暴增7119.4億元，超過一個聯電的市值，集團作帳行情續燒，亞信(3169)、九暘(8040)、晶心科(6533)、達發(6526)紅通通。

通嘉(3588)Q3轉盈、每股盈餘0.43元，10月及11月營收均年增2位數，轉機題材獲外資翻多，買盤跟著敲進，點火盤初噴量漲停，挺進1年半高。

大黑馬神盾集團威力不減，昨日召開法說的神盾（6462）受惠手機市況回溫，透過轉投資多角化布局AI，包括有芯鼎(6695)導入AI影像SoC，安國(8054)持有星河半導體專攻ASIC，迅杰(6243)明年初也預計推AI Chromebook的ARM架構嵌入式控制器(EC)產品，董事長對2024年營運充滿信心，集團股續強表態，今日由連拉4根長紅棒的芯鼎(6695)扮領頭羊，延續昨日攻頂態勢，早盤噴量大漲7%，帶動神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)買盤仍旺。

分析師表示，外資進入新年假期，交投相對清淡，轉由內資主導行情，過往經驗來看，IC設計為內資首選，再來就是半導體供應鏈。法人表示，IC設計族群到第四季庫存天數將回歸正常水準，市場對未來景氣持樂觀。而年底接近，集團股作帳行情愈趨火熱，相對落後的集團股最後衝刺，投資人可搶搭順風車。台積電、聯發科、金仁寶、緯創集團等AI題材「黃袍加身」，而AI產業尚未進入大爆發主升段，看好相關集團2024年仍是最熱點。(編輯：龍彩霖)