【時報記者葉時安台北報導】美股聖誕收假上班，周二美股延續漲勢，四大指數齊揚，標普500指數直逼歷史新高，費半大漲1.8%再創歷史新高。2023年進入封關倒數，台股周三開漲15點報17766.73點，早盤最高衝上17877.79、上漲126.06點，突破17800關卡，登上22個月高點，新台幣匯率也延續升勢，早盤強勢突破31元整數大關，創7月中旬以來的盤中5個月新高紀錄，呈現股匯雙漲局面。
周二台股ADR表現，台積電ADR周二上漲1.26%，日月光、聯電ADR分漲2.51%、3.01%。權值王台積電(2330)開盤價為587元、上漲1元，盤中最高登上590元之5個半月高價。聯電(2303)同樣大漲近4%，日月光投控(3711)、台達電(2308)小漲表態，鴻海(2317)平盤之下震盪，面板雙雄群創(3481)、友達(2409)也同樣平盤忐忑。
高價股方面，聯發科(2454)周三持續坐穩千金位，盤中量增上攻漲4%以上，一度達1050元持續寫下波段新高；M31(6643)同樣重返千金關卡，台股盤中重現13位千金榮景，而900元以上的AI概念川湖(2059)也大漲4%，亦目標重回千金位。不過千金股整體表現相對疲弱，股王世芯-KY(3661)、力旺(3529)、緯穎(6669)均走跌超過2%，1200以上個股僅大立光(3008)紅盤。
AI PC題材持續發酵，雙A宏碁(2353)、華碩(2357)漲幅衝第一，漲幅約半根漲停，其中宏碁更改寫12年新高價，微星、映泰、仁寶也均漲逾2%，支撐電腦周邊類指續揚，而先前熱門AI指標股技嘉(2376)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)表現相對休憩。紅海效應持續帶勁，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)亦漲幅居前，股價集體漲約2%，然航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)翻黑走跌。半導體方面，記憶體持續當道，違約金回沖逾5億元添利的晶豪科(3006)勁揚重返百元關登波段高價，攜手IBM開發企業級SSD的旺宏(2337)也登上2個月高價，華邦電(2344)、宇瞻(8271)等均向上力挺多方。
傳產方面，鋼鐵龍頭中鋼(2002)平盤之下震盪，27元相對有壓，鋼鐵、油電燃氣、玻陶等類股跌幅居前；台北車展周四將開展，裕日車(2227)、和泰車(2207)、裕隆(2201)齊揚。
大盤持續攀高，2023年僅剩3個交易日，隨著外資放假，量能顯著縮小，缺量是否再創高登萬八大關？法人認為，AI、記憶體等熱門股題材持續，雖然漲多估陷入短期震盪，但即使今年沒漲到的，明年仍可望接棒漲，萬八高點目前仍不設限，封關、元月行情偏多以待。操作上，以內資主導的集團、投信作帳題材可齊，也可留意電子聚焦元月CES展AI PC概念、IC設計、電子五哥、NB品牌、記憶體等。
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