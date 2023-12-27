積極進軍汽車領域的大陸科技巨頭小米將在28日舉行新車技術發表會，引起市場高度關注，創辦人雷軍近日頻頻發文創造聲量，文章中提到，為了造出好車，已經試駕超過150輛汽車，希望能吸取每輛車的優點，套用在小米身上。
綜合陸媒報導，雷軍提到，秉持著造車就得愛車、懂車的想法，若不懂車就不可能造出一輛好車，因此訂了一個目標，就是要開滿100輛車，學習每輛車的優點，直到現在已開了超過150輛車。
明天即將登場的發表會，小米只談技術不談產品，雷軍也表示自己準備好跟大家聊一聊，汽車發展超過130年始終是工業之王，特斯拉開啟電動車先河，小米則以「移動的智能空間」做為造車的出發點。
雷軍先前承諾，小米首款汽車預計明年上半年量產上市，旗艦款SU7可能外觀也在網路上瘋傳，推估售價可能落在30至40萬人民幣（約新台幣133萬至177萬元）之間，但有人認為，小米起步較晚，可能會採取高CP值策略，新車價格有望降至新台幣百萬以下。
知名分析師郭明錤10月時曾表示，預估小米汽車在2024年出貨量約為5萬至6萬輛，關鍵賣點是自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，售價估低於30萬元人民幣（約新台幣130萬），只要售價更接近25萬元人民幣（約新台幣108萬元），出貨量就會有上調空間。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：