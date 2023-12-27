積極進軍汽車領域的大陸科技巨頭小米將在28日舉行新車技術發表會，引起市場高度關注，創辦人雷軍近日頻頻發文創造聲量，文章中提到，為了造出好車，已經試駕超過150輛汽車，希望能吸取每輛車的優點，套用在小米身上。

綜合陸媒報導，雷軍提到，秉持著造車就得愛車、懂車的想法，若不懂車就不可能造出一輛好車，因此訂了一個目標，就是要開滿100輛車，學習每輛車的優點，直到現在已開了超過150輛車。

明天即將登場的發表會，小米只談技術不談產品，雷軍也表示自己準備好跟大家聊一聊，汽車發展超過130年始終是工業之王，特斯拉開啟電動車先河，小米則以「移動的智能空間」做為造車的出發點。

雷軍先前承諾，小米首款汽車預計明年上半年量產上市，旗艦款SU7可能外觀也在網路上瘋傳，推估售價可能落在30至40萬人民幣（約新台幣133萬至177萬元）之間，但有人認為，小米起步較晚，可能會採取高CP值策略，新車價格有望降至新台幣百萬以下。

知名分析師郭明錤10月時曾表示，預估小米汽車在2024年出貨量約為5萬至6萬輛，關鍵賣點是自動駕駛、軟體生態、800V快充與動力配置，售價估低於30萬元人民幣（約新台幣130萬），只要售價更接近25萬元人民幣（約新台幣108萬元），出貨量就會有上調空間。