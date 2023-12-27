台股27日開盤延續上攻走勢，指數高點來到17,833點，突破17,800點整數大關，權王台積電（2330）股價上漲3元，達589元，在強勢類股部分，亞通（6179）、通嘉（3588）大漲逾9％，營建、IC設計族群表現突出。
關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲159.36點，或0.42％，收在37,545點；標普500指數上漲20.11點，或0.42％，收在4,774.75點；Nasdaq指數上漲81.60點，或0.54％，收在15,074.5點；費半指數上漲74.59點，或1.80％，收在4,207.45點。
美股溫和走高，四大指數收盤全數上漲。受惠美國財政部公布，規模570億美元兩年期公債拍賣需求強勁，抑制各年期美債殖利率延續弱勢震盪。此外，美國貿易代表辦公室宣布，延長301條款的關稅豁免由2023年12月至2024年5月，激勵中概股由上周五的大跌中反彈。美股四大指數於連假過後溫和走揚，聖誕老人行情持續發酵，其中標普500指數連三日上漲，收盤再創波段新高。
統一投顧表示，美國12月消費者信心指數上升至110.7，遠超市場預期，顯示對未來經濟活絡仍樂觀。聯準會下調2024年利率點陣圖至降息3碼，使美國十年期公債殖利率持續維持3.9％附近，有利風險性資產持續反彈，資金行情可望持續。
近期台股類股輪動快速，短線回測月均線支撐，再創2023年新高，總統大選前偏多格局不變，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。
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