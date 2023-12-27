【時報記者任珮云台北報導】第一金投顧今舉行2024產業論壇暨投資說明會，第一金投顧董事長陳奕光表示，近期道瓊持續創下歷史新高，對應台股是已經突破18763的歷史高點，我們仍然有接近2千點的補漲空間。目前台灣進入選前30天，外資開始放假，量能萎縮下將從普遍上漲轉為個股表現，預期選後將補漲行情。台股經歷1500點波段上漲後，近期漲多整理是正常現象，各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，漲多個股不追高，強勢股等拉回後可逢低布局明年第一季的行情。看好台積電、半導體產業及相關設備股、AI產業、IC設計、ASIC、重電、綠能、紡織、散熱等產業有好的表現。2024年台股上看19500點。
第一金投顧分析，根據央行預估的台灣2024年GDP成長率，年增為3.12%，市場普遍預測介於2.9~3.4%，而我們預估2024年台灣GDP為3.05%。成長來源主要是電子庫存調整告一段落，除了新應用AI需求商機，既有的PC、NB與手機產業需求都持續回溫，狀況持續好轉，我們也陸續上修台股2023年獲利，估計台灣第四季上市櫃獲利從7,768億元上修至7,789億元，2023年上市櫃獲利從2.97兆元上修至3.02兆元，預估2024年上市櫃獲利從3.53兆元上修至3.54兆元，年成長17%。
從景氣燈號上，台灣在9月已經走出藍燈，接下來進入維持至少1年半的景氣上升循環，長線景氣多頭格局不變。 台積電在2022年繳出EPS高達39元的好成績之後，今年半導體陷入庫存調整，疫情紅利消失以及終端需求不振，今年上半年營運低迷，但隨著各產業陸續復甦，最差的谷底已經過去，我們估計台積電明年EPS預估成長至37.71元，年成長18.9%；若以目前PE 18.2x估算，市值可貢獻2.83兆元，指數貢獻903點，未來將隨著台積電補漲而帶領台股挑戰萬八。
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