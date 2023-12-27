美國國防部今天表示，美軍在紅海擊落葉門叛軍「青年運動」針對航運的十多架攻擊無人機和數枚飛彈。青年運動稍早宣稱對一艘商船發動飛彈攻擊，並朝以色列出動無人機攻擊。
綜合法新社和路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上發文說：「此區船隻未受損或通報人員受傷。」司令部表示，美國出動多架戰機和一艘海軍驅逐艦等資產，10小時內在紅海擊落青年運動（Huthi）派出的12架無人機、3枚反艦彈道飛彈及2枚巡弋飛彈。
青年運動稍早宣稱對一艘商船發動飛彈攻擊，並朝以色列出動無人機攻擊以聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。青年運動宣稱他們鎖定以色列和以色列相關船隻，目的是施壓以色列停止在加薩的攻勢。以色列正在加薩與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）交戰。
青年運動在聲明中說，他們對「一艘商船發動針對性行動」，主因船員未對警告做出回應，並說這艘船名稱是MSC UNITED。青年運動還說出動多架無人機攻擊以色列南部埃拉特（Eilat）等地的軍事目標，但未說明是否成功擊中。
地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company, MSC）證實旗下貨櫃船MSC UNITED VIII今天從沙烏地阿拉伯前往巴基斯坦途中在紅海遇襲，但沒有船員受傷，並說船隻當時將遇襲一事通報附近的聯盟特遣隊軍艦，並按指示做出迴避動作。
此外，以色列表示，以軍的飛機已在紅海區域攔截一個敵方空中目標。
設於杜拜的英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天稍早也說，葉門西岸荷台達（Hodeida）港口附近「可聽到爆炸聲響和看到飛彈」，還說一艘駛經的船隻和船員都平安。
英國海事貿易行動辦公室表示，這艘船後來持續航行，未通報任何重大災損或人員受傷。
根據英國海事貿易行動辦公室說法，荷台達外海一艘船隻附近今天稍早也發生兩起爆炸。
埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，埃及西奈半島（Sinai Peninsula）外海今天也傳出爆炸聲，發生在距埃及海濱小鎮達哈布（Dahab）約2公里處。達哈布位於以色列最南端的港市埃拉特以南約125公里處，對青年運動來說是最近的目標。
根據美國國防部說法，青年運動先前對涉及超過35個不同國家的10艘商船發動100多次無人機與飛彈攻擊。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121227
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