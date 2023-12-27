美國聯準會利率政策由鷹轉鴿，市場預估升息循環已結束，明年可望降息，美國公債殖利率由最高5%以上急轉直下，近日更跌破4%大關。殖利率走勢翻轉帶動債券ETF強勁反彈，超過3年的債券大空頭結束，可望展開一波多頭行情，吸引資金湧入債券ETF。
債券行情谷底翻轉，ETF報酬率亮眼，今年來績效逾10%就有16檔，其中00846B富邦歐洲銀行債高達13.2%居冠，其次00867B新光A-BBB電信債12.6%、00712B復華彭博非投等債11.8%。
前10名今年來報酬率皆在11%以上，除了以上3檔，還有00724B群益投資級金融債、00778B凱基金融債20+、00842B台新美元銀行債、00758B復華能源債、00773B中信優先金融債、00756B群益投等新興公債、00834B第一金金融債10+等。
觀察今年來績效佳的債券ETF，發現金融債、銀行債等族群最多，美國長年期公債近月強勁反彈，不過今年來報酬多落在3%~5%區間，表現不如金融債強勁。
法人表示，2024年全球債市迎來降息機遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，全球機構法人或高資產客戶，在年末重新部署新一年度資產配置，投資人趁現在布局投資級債券ETF，有利於趕上資金流向債市的淘金潮，搶搭全球大戶資金動能帶來的多頭行情。
凱基投信建議，2024年第1季的投資操作，維持股債均衡配置，不追高，也不過度集中持股，若出現較大修正，可視為逢回布局好時機。選擇標的方面，可考慮兼具優勢債息與債信品質的BBB級以上投等債ETF，掌握後升息時代債市多頭漲升行情。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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