以色列駐印度大使館外昨天下午發生爆炸事件，未造成人員傷亡，歹徒犯案動機可能與以哈衝突有關，印度警方已加強大使館保安措施。

「今日印度」（India Today）今天報導，昨天下午5時左右，以色列大使館後方空地傳出爆炸聲，不久後德里警方接獲報案，一度短暫封鎖周邊地區，現已增派人手加強保安。

以色列大使館發言人尼爾（Guy Nir）證實，下午5時8分左右，大使館附近發生爆炸，沒有館員傷亡，德里警方正在調查這起事件。

德里警方派遣拆彈小組未在現場找到可疑爆裂物或炸彈殘留物，初步推測可能是「化學爆炸」。

但「今日印度」另引述消息人士說，有人在現場留下一封致以色列大使的信函，包在以色列國旗裡，信中抨擊以色列在加薩地區的行動，並提及「報復」等字眼。

自從以哈於10月間爆發衝突後，以色列在外國的大使館均進入高度警戒狀態。

2012年2月，德里曾發生以色列外交官家屬座車被炸事件，造成4人受傷；2021年1月，以色列大使館外面遭人放置炸彈引爆，幸無人受傷。（編輯：馮昭）1121227