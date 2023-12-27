以色列駐印度大使館外昨天下午發生爆炸事件，未造成人員傷亡，歹徒犯案動機可能與以哈衝突有關，印度警方已加強大使館保安措施。
「今日印度」（India Today）今天報導，昨天下午5時左右，以色列大使館後方空地傳出爆炸聲，不久後德里警方接獲報案，一度短暫封鎖周邊地區，現已增派人手加強保安。
以色列大使館發言人尼爾（Guy Nir）證實，下午5時8分左右，大使館附近發生爆炸，沒有館員傷亡，德里警方正在調查這起事件。
德里警方派遣拆彈小組未在現場找到可疑爆裂物或炸彈殘留物，初步推測可能是「化學爆炸」。
但「今日印度」另引述消息人士說，有人在現場留下一封致以色列大使的信函，包在以色列國旗裡，信中抨擊以色列在加薩地區的行動，並提及「報復」等字眼。
自從以哈於10月間爆發衝突後，以色列在外國的大使館均進入高度警戒狀態。
2012年2月，德里曾發生以色列外交官家屬座車被炸事件，造成4人受傷；2021年1月，以色列大使館外面遭人放置炸彈引爆，幸無人受傷。（編輯：馮昭）1121227
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：