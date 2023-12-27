【時報記者莊丙農台北報導】趨勢科技獲得美國FedRAMP營運授權(ATO)，這項授權是建立在數10項相似認證及協助全球超過175個國家客戶符合當地法規的基礎之上，可視為趨勢科技資安平台為全球最能因應資安法規的領先解決方案的最佳驗證。

由於這項新的授權是全球政府認證的黃金標準，未來不論公部門或民間產業等所有正在進行雲端環境現代化的客戶，都能獲得趨勢科技伺服器、工作負載及端點防護能力。相較其他廠商需要多套解決方案才能做到的，趨勢科技只需單一產品就能達成，這套產品包含入侵防護來防範攻擊和發掘潛在風險，還能發掘及減少漏洞，防止未修補漏洞遭到攻擊，為正常的修補更新週期爭取時間，同時降低不必要的曝險。由於採用軟體即服務(SaaS)的供應模式，客戶可享有自動化安裝、組態設定更新、修補與備份等各種好處，因此有更多時間可以專注在更迫切的資安工作上。

通過這項FedRAMP認證，意味著美國公部門認為趨勢科技有能力保護政府機關及其合作夥伴和供應商日益擴大的雲端攻擊面。除此之外，趨勢科技對資料隱私權與資訊蒐集透明度也不遺餘力，所有資料處理都保留在美國境內，並且資料會與趨勢科技的商用雲端環境分開，以確保唯有取得安全許可、符合FedRAMP嚴格要求的分析師才可以存取。

美國「聯邦風險與授權管理計畫」(FedRAMP)成立於2011年，是一個由政府發起的計畫，目的是要讓政府機關能安全地使用雲端技術來提升營運靈活性、成本效率及創新。FedRAMP將雲端技術與聯邦機構的資安與風險評估標準化，採用相當透明的美國「國家標準與技術局」(NIST)所頒布的標準和指引。