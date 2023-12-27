【時報記者張漢綺台北報導】蘋果Vision Pro即將開賣，為玉晶光(3406)2024年第1季淡季營運挹注動能，在新品出貨放量下，預期第1季VR相關產品佔玉晶光營收比重可望逾20%，玉晶光也審慎樂觀看待2024年第1季營運，玉晶光表示，明年第1季將以比「2023年第1季好」為努力目標。

樓梯響已久的蘋果首款MR穿戴裝置Vision Pro可望於明年第1季上市銷售，目前供應鏈也加速進行量產，市場預期，明年1月起出貨將明顯放量，為玉晶光明年第1季營運增添動能。

受惠於品牌廠VR新品陸續上市，今年第3季VR相關產品佔玉晶光整體營收大約20%，由於明年第1季進入iPhone系列手機銷售淡季，往年當季營收都會明顯下滑，隨著蘋果Vision Pro及美系品牌廠VR產品出貨放量，玉晶光明年第1季營運可望淡季有撐，VR相關產品佔當季營收比重有望逾20%。

玉晶光董事長陳天慶在日前法說會表示，針對客戶不同的需求，我們VR產品出貨型態也會有所不同，有單片的、多片的、也有組成鏡片模組的，其中單片式在射出/鍍膜製程後交給客戶，雙片或三片式完成後出貨，至於鏡片模組是將兩片或三片組合完後幫客戶貼合LCD模組，主要是因為客戶希望確認光學元件沒有問題，不過由於LCD模組是買賣部分，如果這種鏡頭出貨太多，會影響我們的毛利率。

展望未來，陳天慶表示，最近市場傳聞某個客戶與騰訊簽訂在大陸地區的獨家代理，另一個客戶的產品則有可能於明年第一季上市，所以我們對於這個產業目前仍然給予很高的期待，以VR模組的客戶來看，雖然第4季需求呈現減少的狀況，但該客戶也都還持續在開發下一代的新機，加上他與大陸的廠商簽訂獨家代理，所以我們對這個客戶未來的發展還是樂觀的；另外，多片式客戶的產品雖然明年才會正式亮相，但已於今年陸續的出貨，所以第4季VR產品的主要貢獻會來自於多片式的客戶上，目前看起來，2024年單片/兩、三片產品較多，模組部分，我們貼合是為幫助客戶確認光學元件完全無慮，客戶有自己的貼合夥伴，我們的產能不多，經過我們的觀察，這幾家客戶對VR及AR應用上的布局絲毫沒有趨緩，我們堅信未來若市場周邊發展更成熟時，這個產業一定會蓬勃發展，進而對公司整體營運面會有很大的貢獻。