【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●英國智庫經濟和商業研究中（CEBR）出具最新報告指出，未來15年，英國的國內生產毛額（GDP）成長率估將介於1.6%～1.8%，將超越歐元區四大經濟體法國、德國、義大利和西班牙，成為歐洲表現最佳的主要經濟體，但仍落後美國。中國將在2037年超車美國，成為全球最大經濟體。未來15年，開發中經濟體將趕超已開發經濟體，使全球經濟實力的版圖出現大洗牌。CEBR預期義大利將被南韓取代，跌出全球前十大經濟體。美國和德國的排名將下滑，而印度和巴西這兩個人口眾多的開發中國家將晉升前十大。

●隨著以色列-哈瑪斯戰爭擴及中東其他地方，以色列國防部長Yoav Gallant表示，以色列已經對伊拉克、葉門和伊朗武裝組織發動的攻擊進行報復。他向以色列國會議員表示，我們已經處於多條戰線的戰爭中，以色列受到來自加薩、黎巴嫩、敘利亞、朱迪亞-撒馬利亞區（Judea and Samaria）、伊拉克、葉門和伊朗等七個戰區的攻擊。我們已經在其中六個戰區做出回應並採取行動。

●萬事達卡（Mastercard）旗下研究機構SpendingPulse出具報告，美國11月1日至12月24日的零售銷貨額成長3.1%，低於預期（成長3.7%），也不如去年銷售表現（成長7.6%）。其中，網購額成長6.3%，低於去年的成長10.6%。

●美國貿易代表處宣布，針對352項中國進口商品和77項新冠相關商品的「301條款」關稅豁免期原定於今年12月31日到期，將進一步延長至明年5月31日。

●S&P/Case-Shiller美國10月房價指數較去年同期上揚4.8%，高於9月份的上漲4.0%，並創下2022年12月以來最大漲幅。與9月相比，房價指數漲0.2%，連漲第9個月。10月全美20大都會區房價指數年漲4.9%，高於9月份的年漲3.9%，並創下2022年11月以來最大漲幅。10月全美10大都會區房價指數年漲5.7%，高於9月份的年漲4.8%，創2022年11月以來最大漲幅。

●美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國10月房價月漲0.3%，不及市場預期的月漲0.5%。

●達拉斯聯準銀行12月製造業指數為-9.3，較11月的-19.9大幅回升且優於市場預期的-17.0，但由於仍是負值，顯示當地製造業活動仍然處於萎縮狀態。

●聯準會最快明年3月降息的預期升溫，周二美元走軟，金價收高。美元指數尾盤跌0.18%，報101.44，今年來跌近2%，料將創下2020年以來表現最差的一年。歐元尾盤漲0.2%，報1.1045美元，創下8月10日以來新高，今年來漲3.08%。美元兌日圓上漲0.6%，報142.47日圓，全年暫漲8.68%。在金價方面，紐約2月期金收漲70美分或0.03%，報每盎司2069.80美元。現貨金漲0.7%，報每盎司2067.19美元，盤中一度升至2068.39美元，創下逾2周新高。

●由伊朗支持的葉門胡塞武裝組織再度襲擊紅海商船，使原油供應受阻的疑慮升高，以及聯準會可望在明年初降息有利於原油需求前景，周二紐約期油收漲2.01美元或2.7%，報每桶75.57美元，創下本月收盤新高。倫敦布蘭特期油收漲2美元或2.5%，報每桶81.07美元，盤中一度大漲3.4%。