【時報-台北電】中央大學台經中心公布，112年12月消費者信心指數(CCI)總指數為70.06點，與上個月比較上升0.66點，為連三升；其中，上升最多為「投資股票時機」。

本次調查三項分項指標上升，包括物價水準、投資股市時機、購買耐久性財貨時機。本月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查結果為53.14點，月增2.75點。本月上升幅度第二的指標為「未來半年物價水準」，本月調查結果為29.96點，與上個月上升1.57點。本月上升幅度第三的指標為「未來半年購買耐久性財」，調查結果為111.93點，月增0.65點。

另外，本月下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，調查結果為67.32點，與上個月調查結果相較下降0.1點。本月下降幅度第二的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果為76.65點，月減0.41點。本月下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為81.33點，月減0.51點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為105.61點，與上月的調查結果相比下降0.97點。（編輯：沈培華）

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