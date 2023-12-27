《房屋稅條例》修正草案（俗稱「囤房稅2.0」）最快明年7月上路，囤房稅率將從現行1.5％至3.6％調整至2％至4.8％，並改採「全國歸戶、全數累進」。馨傳不動產智庫執行長何世昌在「房產知識Buffet+」臉書發文表示，未來最大受災戶可能包括台北市屋主以及興建高總價住宅案的建商，豪宅前三大受災戶包括「陶朱隱園」、「瓏山林世貿博物館」以及「美福飯店商辦案」，銷售同樣不順利的「鄉林士林官邸」也需警戒。
何世昌撰文指出，台北市「單一自住」的屋主將成為最大苦主，雖然舊制房屋稅最低稅率為1.2％，但台北市在柯市長任內主張「自住、多屋稅率差距擴大」，於是透過減免的方式，將「單一自住稅率」降至約0.6％。
他分析，囤房稅新制將「單一自住稅率」定為1.0％，如果台北市府決定繼續減免，北市屋主才能維持既有的0.6％稅率不變；倘若不再減免，則北市「單一自住」的屋主將成為最大苦主，稅率上漲0.4個百分點，每年要多繳不少稅。
其次，推高總價產品的建商亦是受創大戶，尤其是台北市的建案，由於台北市豪宅案銷售期長，從預售賣到成屋者比比皆是，有的銷售期長達10幾年，有的是不太急著賣，未來恐被課徵重稅。至目前為止，北市豪宅前三大受災戶如下：
一、陶朱隱園：40戶至今只有1戶關係人交易，還剩39戶未售出，每一戶288坪、囤房稅上路後每戶房屋稅漲至約200萬，一年光房屋稅就要繳將近8千萬元。
二、瓏山林世貿博物館：全案共27戶，自2011年完工後至今未售出任何一戶，淪為蚊子館。
三、美福飯店商辦案：美福飯店10～24樓原規劃頂級商辦，推測之後可能是要等待繳納代金合法轉為住宅，但該法案因中央與台北市不同調而撂置，至今也是一戶未賣。
其他包括鄉林士林官邸銷售同樣不順利，但因以租待售，現在共有12戶尋求租客，若順利出租應可避開重稅，但若沒租出去的話，也需警戒。
何世昌文末總結，台北市線上銷售中的指標豪宅案，有不少個都是從2012年賣到現在仍未賣完，因為銷售期長、每戶稅金又高，將難逃囤房稅的魔爪。
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