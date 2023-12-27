【時報-台北電】受助於美國公債殖利率在今年最後一周走勢遲滯，交易商預計美國聯準會(Fed)將在2024年初下調利率，令盤中金價走勢堅挺；截至台北時間12月27日上午10點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

2月黃金上漲8.0美元，報每盎司2077.8美元。

3月白銀上漲0.149美元，報每盎司24.545美元。

1月白金上漲3.7美元，報每盎司986.1美元。

3月鈀金上漲3.60美元，報每盎司1193.00美元。(編輯：王聖為) (商品行情網)

#時報 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤