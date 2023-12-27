【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股周二復市收高，反映中概股的金龍中國指數上漲1.2%，為市場造好情緒。港股高開221點。
周三香港恆生綜合指數早盤上漲115點或0.7%，為16455點。國企股(H股)升0.9%。科技指數漲1.5%。
上周五因監管單位新政策而大跌的遊戲股，周三反彈上漲。騰訊高開3%，目前上漲3.8%，報284港元；網易高開13.9%，目前上漲9.8%，報134港元。
其它的相關遊戲股也上漲，嗶哩嗶哩上漲6%，心動公司升4%，快手也漲逾2%。
惟半導體股普遍下跌，中芯國際跌2.9%，華虹半導體跌1.9%，上海復旦跌1.2%。
汽車股全面上揚，蔚來升10%，理想漲4.4%，零跑汽車漲2.0%，比亞迪升1.2%。
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