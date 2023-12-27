【時報-台北電】紅海航域的地緣政治緊張狀況未除，長榮(2603)、陽明(2609)表示暫不跟進重返紅海航域，加上貨櫃運價續揚，獲買盤挹注，今早兩檔開高走高，一度上攻5日均線，短多蓄勢重掌多頭兵符。

儘管美宣布將在紅海採取多國聯合護航行動，以因應葉門青年運動（胡塞）組織對航行紅海的船隻發動攻擊，26日仍發生攻擊行為。

由伊朗支持的葉門胡塞武裝組織宣稱周二紅海一艘貨櫃船遭到飛彈襲擊，以及多架無人機企圖襲擊以色列，為該組織所為。

陽明在本周一隨消息面重挫跌停，但周二已止跌，今早再挑戰5日均線。目前漲1.5元至53.5元。長榮今日開高後略壓回，目前漲1.5元至148元；兩檔均在5日均線附近盤整。

上周美國發起聯合護航行動，以阻止葉門胡塞武裝組織襲擊行經紅海的商船。丹麥海運巨頭馬士基集團（Maersk）在周日宣布，由於以美國為首的聯軍護航行動完成部署，該公司準備重啟紅海和亞丁灣的航運業務。

不過，台灣兩大航商長榮、陽明表示暫不跟進重返紅海航域，加上地緣政治緊張狀況未解，貨櫃運價可望續揚至明年1月。

在紅海危機未除下，貨櫃歐洲線運價期貨指數26日收1498.7點，再漲217點，漲幅16.99%，是本周運價的先行指標。

上周因紅海危機，貨櫃航運運價走高，上海航交所綜合運價指數(SCFI)單周大漲161點、來到1,254點，四大跨洋航線都漲。業界表示，目前1月貨量因為處於春節前出貨旺季，在紅海效應影響下，1月量價都有好表現。

歐洲線單周運價大漲45.48%，每TEU(標準20呎貨櫃)來到1497美元，反映歐洲在中國農曆年前有一波拉貨小旺季，且在船舶航行天數大增的影響下，掀起一陣搶運潮。

另外，紅海26日又有商船遭襲，除了貨櫃外，也擴散至散裝航運，散裝船為了避戰事、避碳稅等因素，近來亦爆出一波搶出貨潮，可望帶動波羅的海散裝運價指數（BDI）於耶誕節後開市上漲。包括裕民(2606)、慧洋-KY(2637)今早也都連續第二天反彈。（編輯：沈培華）