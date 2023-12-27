【時報-台北電】中國人民銀行27日結束數日14天期逆回購，迄今連6日淨投放。

人行為維護年末流動性合理充裕，以利率招標方式展開7天期逆回購，操作量4210億元，中標利率1.8%不變。

今有1340億元逆回購到期，公開市場將實現淨投放2870億元。

另據香港信報消息，中國人社部宣布，國務院任命陸磊為人行副行長，免去劉國強的副行長職務，同時任命付萬軍為國家金融監督管理總局副局長。(編輯：廖小蕎)

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