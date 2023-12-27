【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數234.59點，漲0.70點；總計413家漲、232家跌、118家持平；委買10496075張、委賣5939018張；總成交值297.69億元。

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