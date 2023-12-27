【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17837.68點，漲85.95點；總計497家漲、338家跌、156家持平；委買34759864張、委賣20822473張；總成交值1173.86億元。

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