【時報-台北電】盤中焦點股：
1.芯鼎(6695)：車用耕耘開花結果 ASIC服務模式劍指Tier-1，買盤積極，噴量續漲逾7%。
2.宏碁(2353)：布局AIoT，間接持有振樺電約一成持股，近五日法人狂敲4.6萬張，日K連8紅，挺進12年半新高。
3.晶豪科(3006)：市況回穩、違約金逐步回沖，股價突破百元，創105元本波新高。
4.通嘉(3588)：蘋果新機導入Type-C接口效益，買盤推升股價頻頻攻頂，再創今年新高價90.2元。
5.聯電(2303)：昨夜ADR大漲3.01%，盤初彈升逾4%、達53元，衝7月來波段新高，不到10:00成交量已突破10萬大張。
6.華邦電(2344)：記憶體產業向好，昨三大法人合計買超16,098張，盤初股價開高走高逾3%，挺進30關。
7.華新(1605)：外資終結連6賣，回補1565張，放量反彈2.5%，重返五日線。
8.春源(2010)：外資連賣3天仍沒澆熄多頭熱情，盤初一舉衝過前高、達19.35元，改寫7月10日來波段高價。
9.聯嘉(6288)：盤初爆量催上34.2元、刷10月6日來波段高價，領漲汽車股，但反壓緊追中。
10.榮成(1909)：昨受邀法說表示Q4力拚轉盈，並指2024市況待觀察，盤初股價開高，隨後貼近平盤狹幅震盪。
11.台積電(2330)：昨夜ADR漲1.26%，另傳特斯拉入列N3P晶片客戶，盤初股價續漲至590元，穩定大盤軍心。
12.華義(3086)：12月來漲幅達278％，公告前11月每股盈餘1.23元，加上中國遊戲監管利空漸鈍化，盤初續彈、叩關151。
13.智冠(5478)：股權交換爭議引起大股東網銀號召股東求償，惟公司回應一切合法合規，股價盤初彈升約2.5%反應。
14.仁寶(2324)：AI PC熱潮+集團作帳行情，自營商連5買點火，站上40.05元13年高。
15.輔信(2405)：AI PC明年Q2出貨，外資終結連7賣反手買超1.9萬張，衝高遇壓回落平盤震盪。
16.亞通(6179)：多頭發動快攻，晨間火速攻頂，重登半年線。
17.國票金(2889)：前11月賺18.4億，增幅近4成，外資昨日敲進4753張，價量俱揚，站上波段高。
18.中砂(1560)：傳出有望成為台積電2奈米鑽石輪獨家供應商，明年營運拚返成長，一度走高3%，改寫天價196.5元。
19.五鼎(1733)：昨日獲外資大幅回補，但盤初衝高44.45元後，短線漲多賣壓湧現，一路回殺跌逾7%。
20.美律(2439)：獲投信連5敲，盤初帶量揚逾2%，站上所有均線。
21.合一(4743)：向沙烏地阿拉伯提出傷口外用乳膏註冊，開盤放量衝回200關，站上所有均線。
22.凱碩(8059)：金仁寶集團股續揚，股價衝上22.2元，寫逾13年高。
23.醣聯(4168)：癌症抗體新藥完成一期臨床試驗，晨盤股價走揚。
24.宏達電(2498)：受惠VR/AR將登場，激勵股價早盤揚升逾3.5%。
25.圓裕(6835)：砸1.4億泰銖買地，泰國新廠拚2025前投產，開盤10分鐘成交量即超過昨日，大漲約6%。
26.川湖(2059)：看好美國CES展可望再掀AI題材，市場先卡位，繼續攻高、觸945元。
27.良得電(2462)：AI新武器發酵衝刺毛利率，早盤突破40元，將挑戰前高壓力區。
28.台虹(8039)：先進封裝量產出貨，多方續強再攻半根漲停板，瞄準50元大關。
29.國揚(2505)：明年起將連續四年有新案完工入帳，營運有潛力，回檔修正空間有限，早盤觸及23元戰前高。
30.長榮(2603)：由伊朗支持的葉門胡塞武裝組織再度襲擊紅海貨輪，運費看漲，股價續彈。
31.南港(2101)：因應雙反，強化非美銷售比例，高毛利技術胎打入美國市場，股價攻本波新高。
32.聯發科(2454)：樂觀看待明年營運成長，股價衝1050元再創本波新高。
33.達發(6526)：聯發科旗下小金雞，股價隨母公司上攻，創新高。
34.世芯-KY(3661)：今明年營運都樂觀創高，開高壓回下探5日線，仍坐穩股王。
35.雍智科技(6683)：前三季賺逾1股本，2024年營運動能顯著復甦。股價大漲創今年新高。
36.中砂(1560)：明年拚重返成長，鑽石碟業務能見度清晰。外資2天敲進4776張，帶動股價改寫前高、觸196.5元。
37.聯合再生(3576)：明年衝刺綠電銷售，力求營運轉佳。選舉行情推升股價開高、收復兩短均。
38.富邦媒(8454)：瞄準年末尾牙、年菜預購商機，旗下momo購物網拚業績，早盤小幅彈升。
(編輯：李慧蘭)
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