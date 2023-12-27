【時報記者張漢綺台北報導】農曆年菜商機湧現，超商年菜預購開跑，其中統一超(2912)7-ELEVEN「名店極饗」年菜預購誌主打「星級餐桌」與「天天吃鍋」，全家便利商店精選超過250款年菜料理，由「米其林名店」領軍，萊爾富《祥龍瑞氣》年菜預購嚴選星級飯店/在地名店品牌的佛跳牆商品，並網羅名店名廚年菜推出知名餐飲集團及國宴主廚自有品牌年菜，滿足各式饕客的多元味蕾，全力搶攻2024年圍爐商機。
2024年農曆年將至，超商年菜預購開跑，看準農曆年期間消費者傾向在家團聚需求，7-ELEVEN今年「名店極饗」年菜預購誌主打「星級餐桌」與「天天吃鍋」，準備年節圍爐團聚菜餚，也為秋冬進補日常加菜，集結美福大飯店、晶華酒店、台南晶英酒店、老新台菜、祥和蔬食、這一鍋、海底撈、青花驕、萬客什鍋、千味海鮮、嘉義林聰明、高雄徐泰山汕頭火鍋等星級飯店、餐廳與地方名店，推出經典功夫菜、年菜套餐組合及鍋物湯底等超過百款料理；7-ELEVEN觀察到茹素的消費者日漸增加，也推出多款素蔬食年菜預購選擇，為養生族群或宗教需求的民眾提供多樣蔬食功夫菜。
i預購線上平台也同步推出多款年菜與鍋物，推薦台中排隊名店「台中刁民秘罈酸菜魚」、30年老店「越南東家羊肉爐」、「山羊城-蔬菜清燉羊肉爐禮盒」及南門市場老店「逸湘齋-東北酸菜白肉鍋」及持續熱銷的「煮時光」系列的湯底與火鍋料，搶攻過年圍爐商機。
全家便利商店集結FamiPort及電商平台「全家行動購」雙購物渠道，精選超過250款年菜料理，由「米其林名店」領軍，首度開賣有年菜界夢幻逸品美名的「金蓬萊遵古台菜餐廳」圍爐雞湯等，且龍年開運年菜同步強推「網紅藝人聯名」年菜，獨家首賣百萬YouTuber千千自創品牌「水水灶咖」及烹飪競賽節目《型男大主廚》年菜套組等，讓消費者一站購足年節美味。
據萊爾富內部資料顯示，去年年菜熱銷排行前五名，佛跳牆商品就佔了兩支，表示佛跳牆是年節餐桌上不可或缺的靈魂菜色之一，有鑑於此，萊爾富今年推出的《祥龍瑞氣》年菜預購專刊，嚴選星級飯店/在地名店品牌的佛跳牆商品，同時創下萊爾富年菜預購史上祭出最多支佛跳牆的紀錄。
萊爾富亦於門市推出《祥龍瑞氣》年菜預購專刊，精選全台人氣商品，推出「吃雞起家」、「豬事吉祥」、「經典手路」、「萬年餘糧」、「圍爐湯品」、「佛跳牆」、「團圓套餐」、「王品嚴選」、「蔬食主義」、「山珍海味」等十大主題，價格從149元象徵元寶的水餃到2,688元的年菜套餐組合一應俱全，且高達八成為新品，便利消費者只要走進巷口的超商，就能省時便利、年菜預購輕鬆買。
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