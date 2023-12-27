【時報-台北電】27日A股三大指數集體開高，滬指報2900.15點，漲0.04%；深成指報9170.26點，漲0.14%；創指報1813.05點，漲0.25%。

天風國際分析師郭明錤最新表示，2024年Vision Pro出貨預估約50萬部，Apple最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro。混合現實概念活躍，雙象股6天4板，力鼎光電、亞世光電觸及漲停，五方光電、精測電子等跟漲。

半導體及元件板塊異動拉升，芯海科技漲超6%，北方華創漲近5%，聚辰股份、芯源微、龍芯中科、江波龍等紛紛走高。資料安全板塊震盪走強，智微智能漲停，中國軟體漲超7%，海量數據漲超6%，廣道數位、恆為科技、南凌科技跟漲。（編輯：張嘉倚）

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