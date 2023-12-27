【時報記者莊丙農台北報導】卓越(2496)董事長曾淑鈴表示，2024年將朝三大方向布局，包括推動學米成人線上職能教育平台持續成長、設立GXI印尼公司並導入智能AI系統、加入Farhugs線上心理諮詢服務等，目標整體營運持續向上優於今年表現。
卓越於2022年跨入成人職教領域，收購新創公司「學米XUEMI」全方位線上學習平台，總計持股47.43％，今年收益達預期表現，2024年將推動營收、獲利持續成長。
另外，卓越已在今年初與印尼合作夥伴合資設立公司「PT GXI Digital Edtech（GXI）」，持股60％，接下來將導入智能AI系統，並以陳立核心能力的數學，搭配華文，打開跨國領域的發展；為倡導學子心理健康，達到身心靈全人教育，卓越也將加入Farhugs線上心理諮詢，以符合聯合國SDGs的優質教育健康福祉永續目標。
曾淑鈴表示，為持續擴大卓越版圖，陳立教育將增設營運據點，2024年預計增設2～3間直營校；平均每位學生的補習科目，希望從2.5科增加到4科；同時會持續推廣線上直播課程，匯集全省資優生，排除偏遠交通問題；課程方面也會更加多元化，將增設英檢、國際競賽AMC、心理輔導、程式設計、夏令營冬令營隊等課程。陳立小學堂持續與明星私小、兒美安親合作小學數學的派師業務外，更將延伸至國中七八九年級數理科，將業務型態由B2B拓展為B2B2C，有助於整體營收的提升。
展望未來營運，卓越首要目標仍將持續精實內部營運管理，深化公司穩健營運體質，以推升毛利率、純益率；第二為增設市場行銷部，加強客戶關係，提升企業品牌形象與媒體公關良好互動；第三則是要擴大招募，提供教育訓練與各式福利，快速打造優質團隊，為業務拓展深植實力。
卓越今年前3季合併營收約5.58億元、年增9.26％，稅後純益6,972萬元、年增18.34％，每股盈餘3.68元。對於今年整體營運表現，曾淑鈴持審慎樂觀的看法，未來卓越將持續深化擴大各項業務，預計今年營收、獲利將再攀升，且看好明年目標，優於今年表現。
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