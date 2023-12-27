【時報-台北電】大陸前11月全國規模以上工業企業實現利潤總額69822.8億元，年減4.4%，降幅比前10月收窄3.4個百分點。期間規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額22411.4億元，年減6.2%；股份制企業實現利潤總額51593.7億元，下降3.1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額16217.8億元，下降8.7%；私人企業實現利潤總額20023.1億元，成長1.6%。
細分前11月主要產業利潤如下：黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額較去年同期成長275.6%，電力、熱力生產和供應業成長58.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業成長21.8%，電氣機械和器材製造業成長17.2%，通用設備製造業成長9.4%，汽車製造業成長2.9%，專用設備製造業下降1.0%，紡織業下降1.8%，石油和天然氣開採業下降8.5%，電腦、通訊和其他電子設備製造業下降11.2%，農業副食品加工業下降11.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降14.1%，非金屬礦物製品業下降25.6%，煤炭開採和洗選業下降25.9%，化學原料和化學製品製造業下降38.5%。（編輯：張嘉倚）
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