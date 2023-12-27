台股今（27）日再創新高，盤中一度大漲逾90點，指數維持在17800點高檔不墜，由於2023年封關僅剩3個交易日，分析師認為，本周可望收在相對高檔，但萬八應會等元月行情時再行挑戰，除AI PC相關供應鏈認同度高，IC設計與半導體也扮演本波行情的多方雙箭頭，聯發科、聯電等2集團能否持續表態是重要指標。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，隨外資放假，成交量持續維持在2500億以下，市場交投相對清淡，不過周二收盤來到17751點，創下今年新高，本周已順利過高，2023年可望收在全年的絕對高檔位置，後續看2024年買盤歸隊後，多方能否一舉挑戰萬八大關。

近日由於外資進入聖誕至新年的假期，交投相對放緩，行情由內資主導，以過往經驗來看，內資偏好的族群首推IC設計，再來就是半導體供應鏈。這2大族群由於市場認同度相對較高，並且股性也較為活潑，故資金好進好出，往往成為首選。

至於今年AI PC當紅，相關供應鏈也有一定認同度，故要持續追蹤。在AI PC 產業中，除宏碁股價再創新高，仁寶、微星、緯創、技嘉等股價也持續上攻，與AI PC有關的IC設計，如微機電（MEMS）麥克風IC的鈺太、音效IC的驊訊、高速傳輸的威鋒電子、祥碩等，NB 週邊的昆盈、群光等也可留意。

此外，AI PC 換機潮對面板產業也有助益，陸系面板廠如京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹已宣布擴大減產，以控制產能利用率的方式來維持面板報價，如今對報價的影響已逐步顯現。

目前研究單位預估，2024年元月眾多面板廠將醞釀漲價，後續在AI手機及AI PC問世下，面板需求可望回升，相關的友達、群創等，中期將呈現低檔翻揚格局。

但蔡正華提醒，目前IC設計則是多空分歧，今年異軍突起的泛神盾集團，不僅轉型矽智財IP的安國續創新高，AI影像晶片的芯鼎漲停，迅杰、安格、神盾等也上漲。聯發科集團在聯發科重回千元激勵下，如揚智、九暘、亞信、達發、晶心科等股價也加溫，後續可觀察能否比價向上。

至於凌陽集團旗下的凌陽創新，布局AI邊緣運算有成，股價維持強勢，相關的凌陽、凌通等股價止穩轉強，而MCU的笙泉、通訊IC的笙科、電源管理IC的類比科、快充IC的通嘉等，股價也上漲，後續得觀察與IC設計密切的聯電集團，能否進一步表態，若能表態，有利IC設計維繫人氣。

同樣受到買盤關注的還有半導體供應鏈，包括半導體廠務工程及設備的信紘科、半導體測試介面的雍智科及穎崴、先進封裝材料的台虹等，後續可觀察漲勢能否擴散至更多半導體供應鏈，若能與IC設計形成多方雙箭頭，後續將有助推升元月效應。

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