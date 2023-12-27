被台積電創辦人張忠謀譽為最佳戰友的台積電榮譽副董事長曾繁城昨（26日）受邀出席「潘文淵獎」頒獎典禮，替獲獎的聯發科副董事長暨執行長蔡力行擔任引言人，曾繁城暢談蔡力行加入台積電的小故事，更分享1989年英特爾請台積電代工的背後心機。

曾繁城提到，台積電在1989年拿到英特爾認證，開始替英特爾代工，但曾繁城一開始就發現「這是英特爾的陰謀」透過釋出少量訂單追蹤台積電的實力，「當時台積電還在1.5微米，英特爾在美國已經進入1微米製程，台積電落後一點。」

曾繁城表示，經過14年，台積電0.18微米已經追上英特爾，雙方就此開始「亦敵亦友」的關係。他也分享，台積電能夠成功有幾個要點，其中一點是當年英特爾來台灣詢問台積電是否有過災損，台積電從來沒有，英特爾的6吋廠就曾發生過重大災害。

此外，曾繁城也在致詞過程中分享他與蔡力行之間的小故事，包括當初為了邀請蔡力行回台灣，特別招待他到自己在明湖路的別墅住一晚，似乎讓蔡力行認為有身處在美國的感覺，才願意回台灣加入台積電。

他也稱讚蔡力行很懂酒，當時雙方曾一起前往美國出差，會去Napa Valley（加州著名葡萄酒產區）喝酒，且兩人在台積電共事時，有空就會一起唱歌是紓壓的方法。