2023年即將結束，下周一就是2024年元旦了，部分政府補貼隨之落幕，例如房貸補貼3萬元，將於本周五12月29日下午5時截止申請。不過，租金補貼方案明年仍可申請，截止日為2024年12月31日，想要申請的民眾，明年還有機會。
內政部國土署表示，「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自今年7月3日受理申請，截至今年12月20日，申辦受理件數超過54萬戶。
國土署強調，本次租金補貼方案有多項精進措施，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至18歲即可以申請、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件、最早溯自申請日起補貼、受監護人可列家庭成員等，希望簡政便民，照顧更多租屋家庭。
由於受理時間到明年年底，內政部將持續關注後續申請與核定狀況，如果核定數持續成長，會適時提報行政院，討論是否再擴大加碼，持續補助租屋族。
租金補貼金額依地區不同，每月2千至8千元不等。以台北市為例，第一級8000元、第二級5000元、第三級3000元；租金較低的縣市如台東縣、雲林縣、連江縣等，則為3600元、3200元、2000元。
另外，5種情況可獲得加碼補貼，包括初入社會青年（成年未滿35歲單身）補貼1.2倍；新婚家庭（結婚2年內）1.3倍；育有未成年子女（含胎兒）家庭1名未成年幼兒補貼1.4倍、2名1.6倍、3名以上1.8倍；經濟弱勢（包含低收入戶、中低收入戶）補貼1.4倍；社會弱勢為1.2倍。
至於金額加碼計算方式，為補貼金額上限乘上倍數，例如補貼8000元、育有3名未成年子女加碼1.8倍，即為1.44萬元(8000*1.8=14400)，1年下來可獲得17.28萬元補助。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：