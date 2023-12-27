2023年即將結束，下周一就是2024年元旦了，部分政府補貼隨之落幕，例如房貸補貼3萬元，將於本周五12月29日下午5時截止申請。不過，租金補貼方案明年仍可申請，截止日為2024年12月31日，想要申請的民眾，明年還有機會。

內政部國土署表示，「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自今年7月3日受理申請，截至今年12月20日，申辦受理件數超過54萬戶。

國土署強調，本次租金補貼方案有多項精進措施，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至18歲即可以申請、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件、最早溯自申請日起補貼、受監護人可列家庭成員等，希望簡政便民，照顧更多租屋家庭。

由於受理時間到明年年底，內政部將持續關注後續申請與核定狀況，如果核定數持續成長，會適時提報行政院，討論是否再擴大加碼，持續補助租屋族。

租金補貼金額依地區不同，每月2千至8千元不等。以台北市為例，第一級8000元、第二級5000元、第三級3000元；租金較低的縣市如台東縣、雲林縣、連江縣等，則為3600元、3200元、2000元。

另外，5種情況可獲得加碼補貼，包括初入社會青年（成年未滿35歲單身）補貼1.2倍；新婚家庭（結婚2年內）1.3倍；育有未成年子女（含胎兒）家庭1名未成年幼兒補貼1.4倍、2名1.6倍、3名以上1.8倍；經濟弱勢（包含低收入戶、中低收入戶）補貼1.4倍；社會弱勢為1.2倍。

至於金額加碼計算方式，為補貼金額上限乘上倍數，例如補貼8000元、育有3名未成年子女加碼1.8倍，即為1.44萬元(8000*1.8=14400)，1年下來可獲得17.28萬元補助。