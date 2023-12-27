【時報-台北電】美元疲軟，周二ICE棉花期貨漲近1%；受惠於美元指數下跌0.1%，增加投資人以美元計價的棉花更加便宜，以及國際油價與美股上漲，同步令期棉為連3日上揚。
鄭棉回落，現貨成交冷清，多為剛需採購，倉單數量持續下滑，紡企虧損擴大，市場心態較為謹慎，短期價格仍將維持震盪，令鄭棉回跌近1%。
終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.36%，報每磅80.05美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.13%，報每公噸15465人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)
【時報-台北電】美元疲軟，周二ICE棉花期貨漲近1%；受惠於美元指數下跌0.1%，增加投資人以美元計價的棉花更加便宜，以及國際油價與美股上漲，同步令期棉為連3日上揚。
鄭棉回落，現貨成交冷清，多為剛需採購，倉單數量持續下滑，紡企虧損擴大，市場心態較為謹慎，短期價格仍將維持震盪，令鄭棉回跌近1%。
終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.36%，報每磅80.05美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.13%，報每公噸15465人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)
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