【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，上漲動能還在，但市場交投清淡，所以要強勁反彈的可能性不大。上周五的通膨數據很好，如果通膨率在1月和2月持續下降，聯準會便很有可能比預期提前降息。

●Truist Bank共同投資長Keith Lerner在談到周二市場交易清淡時表示，儘管交投減弱，但周二的走勢可能意味著近幾周提振美股主要指數的正面市場趨勢可望延續下去。隨著年底到來，雖然流動性減弱，但資金還在持續流入，而且買氣其實仍然穩健。這種情況可能持續下去。

●Toggle AI執行長兼共同創辦人Jan Szilagyi表示：「我不喜歡這個詞，但如果你要描述現在正在發生的事，這對市場而言，絕對就是『金髮女孩』（Goldilocks）。通膨率正持續下降、經濟仍在穩步發展而升息周期已經結束。總結所有這些宏觀趨勢，美股上漲合情合理」。