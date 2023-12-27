【時報記者王逸芯台北報導】根據市調機構出具的台灣實體通路11月智慧手機市場銷售量表現，台灣實體通路11月共賣出逾44.6萬支智慧型手機，較10月減少8.3萬支，銷售額也下降22%；其中最熱賣的品牌是市占48.8%的蘋果iPhone，其次為三星、以22.6%市占率排名第二，OPPO、vivo與 Redmi則分別為8.8%、5.7%、4.8%，位居第三、第四以及第五名。

從數據來看，雖然蘋果iPhone系列在11月仍為冠軍，但市占率48.8%卻是比10月出現明顯下滑，包括銷售量及銷售額都衰退近兩成，也是前五大品牌中下降最多的一個。

傑昇通信分析表示，雖然蘋果iPhone旗艦機型iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max買氣居高不下，但受生產問題及量產時程晚，導致開賣首月出貨量少，陸續補齊貨量後，又因特殊色及熱銷容量供不應求，造成貨況失衡而缺貨。值得一提是，iPhone 15系列開始有1成左右的降幅，加上時序正值年底，各通路平台促銷活動持續，預期買氣有機會回升。

三星在11月市占率22.6%，雖然比起10月成長了2.6%，但因為整體智慧型手機市場衰退，其實銷量還是下滑了5%；其中Galaxy A54 256GB銷量較10月減少5%，不過Galaxy A54 128GB銷量提升了29%，是熱銷榜中單機成長最多的機型。

至於OPPO、vivo與Redmi皆為中階及入門機型，價格多在萬元左右；值得一提是，市占率排名第四的vivo，儘管11月銷售量下滑3%，但銷售額卻逆勢成長4%，其中Y27成長了7%，vivo V29在櫻花粉新色推出後雖然並未進入熱銷榜，但銷量較10月提升了1.5倍，預期X100系列推出後應該還能再帶動一波銷量與銷售額。