【時報-台北電】料供應短缺，周二大阪期膠漲逾3周新高；隨著歷經連日暴雨，泰國南部多個省份遭遇嚴重洪患，這可能影響天然橡膠供應。加上中國政府表示，已確定了第二批公共投資項目藉此提振經濟，亦連帶激勵主要貿易夥伴日本，致終場大阪期膠漲逾3周新高；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲0.7%，報每公斤249.6日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.3%，報每公斤147.90美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.5%，收於每噸13840元人民幣。
亞洲現貨市場，追隨強勁的區域橡膠期貨市場，且因近期疲軟的美國通膨數據，提振了對聯準會(Fed)即將降息的樂觀情緒；其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.4%，報每公斤61.92泰銖；馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.6%，現貨價每公斤153.40美分。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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