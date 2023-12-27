【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.1002元，較前一交易日貶值0.37分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年12月27日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.1002元，1歐元對人民幣7.8452元，100日元對人民幣4.9951元，1港元對人民幣0.90901元，1英鎊對人民幣9.0436元，1澳大利亞元對人民幣4.8515元，1新西蘭元對人民幣4.5007元，1新加坡元對人民幣5.3680元，1瑞士法郎對人民幣8.3227元，1加拿大元對人民幣5.3858元，人民幣1元對0.65271馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.8602俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6275南非蘭特，人民幣1元對181.93韓元，人民幣1元對0.51700阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52799沙特里亞爾，人民幣1元對48.6980匈牙利福林，人民幣1元對0.55229波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9514丹麥克朗，人民幣1元對1.4067瑞典克朗，人民幣1元對1.4286挪威克朗，挪威人民幣1元對4.11715土耳其里拉，人民幣1元對2.3936墨西哥比索，人民幣1元對4.8563泰銖。(編輯：廖小蕎)

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