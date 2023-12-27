【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國央行27日表示，當地通貨膨脹稍稍趨緩，加上出口狀況改善，韓國民眾12月也不再像過去幾個月那麼悲觀。故消費者信心指數成長2.3點至99.5點，雖走出連續4個月下滑的陰霾，但還是低於分界點100，表示悲觀者還是比樂觀者要多一點。
由於全球央行紛紛示警，高利率恐將維持一段較長的時間，因此，韓國消費者信心早在9月就跌破分水嶺100點。再者，好不容易降溫的韓國通膨，從7月2.3%又彈回到8月3%以上，迄今都沒有降到3%以下。
此份調查報告中，由於韓國消費者物價有緩漲趨勢，故12月通膨預估較11月減少。韓國一般民眾預測，2024年通膨將漲3.2%，低於11月預估的3.4%。同時，整體信心中，韓國12月家庭經濟前景也連續第2個月增加，並升至77點。
因此，韓國央行還是把當地利率，將近1年時間都維持在3.5%沒動，並預估2024年底，韓國消費者物價可望降至目標區2%左右。韓國民眾在12月時，預估未來1年的通膨可望降200個基本點至1.5%，來到2022上半年時的位置。
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