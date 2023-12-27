【時報-台北電】適逢贈禮節假期，周二BDI指數休市；綜觀近一周乾散貨運市場走勢，受累於太平洋及大西洋區需求疲軟，令波羅的海乾散貨BDI指數於上周四(12/21)呈連續7個交易日收黑，然隔日因太平洋區貨盤趨於穩定，故BDI指數出現微幅反彈態勢。

而隨著中國部分電廠日耗有所回落，使得補庫需求疲軟，加上長協面臨跨年，貨主觀望情緒較濃，令沿海煤炭運價持續下跌。

周二(12/26)中國沿海煤炭運價綜合指數下跌13.59點，收964.84點，跌幅1.4%。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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