「2023臺灣銀行藝術祭－繪畫季、攝影季及書法季」頒獎典禮於12月22日假該行公庫部6樓隆重舉行，典禮邀請到故宮博物院院長蕭宗煌、攝影名家簡榮泰老師、張國治老師、張宏聲老師及書法大師薛平南教授等評審委員齊聚一堂，共同慶祝臺灣銀行2023藝術祭的豐碩成果，該行董事長呂桔誠及高階主管也親自出席參與盛會，為傑出的得獎者喝采。

呂桔誠致詞引用聖經的話：「起初微小，終久必甚發達」。臺灣銀行自2017年將企業社會責任參與提升至文化藝術層面，從起初制定比賽辦法、邀請評審老師開始舉辦繪畫、攝影、音樂及書法等藝術祭系列活動，逐步提升銀行同仁的人文氣息，也為社會注入一股溫暖的力量。

今年臺銀藝術祭系列活動，歷經多回合嚴謹的評審程序，分別評選出繪畫季22位、攝影季26位及書法季13位得獎者。榮獲繪畫季第一名台銀獎得主陳光融，已是連續第二年拔得頭籌，去年以景物畫作獲得首獎，今年再以人體畫獲評審委員青睞，顯見其優異的創作能量。

今年攝影季投稿件數突破歷年收件紀錄，臺銀金獎得主顏俊良以《美哉保安宮》系列照片獲評審委員青睞，自眾多競爭者中脫穎而出。書法季第一名臺銀鑽石獎得主蘇梓靖為工程師，以黃山谷的字體出奇致勝得到評審的青睞肯定。

為持續鼓勵台灣藝術創作新秀，分享美好藝術作品，此屆臺灣銀行藝術祭總計65件得獎作品，將陸續展開全台巡迴展出，繪畫季得獎作品將於113年1月17日在台中市政府藝術廊道開展起跑；攝影季得獎作品於1月18日起自國立臺灣藝術教育館展出；書法季得獎作品自2月1日起於新竹稅務局藝文走廊開展。

該行誠摯邀請愛好藝術的民眾就近前往賞析，用行動支持在地藝術家，見證台灣豐沛的藝術創作能量。