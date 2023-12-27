「2023臺灣銀行藝術祭－繪畫季、攝影季及書法季」頒獎典禮於12月22日假該行公庫部6樓隆重舉行，典禮邀請到故宮博物院院長蕭宗煌、攝影名家簡榮泰老師、張國治老師、張宏聲老師及書法大師薛平南教授等評審委員齊聚一堂，共同慶祝臺灣銀行2023藝術祭的豐碩成果，該行董事長呂桔誠及高階主管也親自出席參與盛會，為傑出的得獎者喝采。
呂桔誠致詞引用聖經的話：「起初微小，終久必甚發達」。臺灣銀行自2017年將企業社會責任參與提升至文化藝術層面，從起初制定比賽辦法、邀請評審老師開始舉辦繪畫、攝影、音樂及書法等藝術祭系列活動，逐步提升銀行同仁的人文氣息，也為社會注入一股溫暖的力量。
今年臺銀藝術祭系列活動，歷經多回合嚴謹的評審程序，分別評選出繪畫季22位、攝影季26位及書法季13位得獎者。榮獲繪畫季第一名台銀獎得主陳光融，已是連續第二年拔得頭籌，去年以景物畫作獲得首獎，今年再以人體畫獲評審委員青睞，顯見其優異的創作能量。
今年攝影季投稿件數突破歷年收件紀錄，臺銀金獎得主顏俊良以《美哉保安宮》系列照片獲評審委員青睞，自眾多競爭者中脫穎而出。書法季第一名臺銀鑽石獎得主蘇梓靖為工程師，以黃山谷的字體出奇致勝得到評審的青睞肯定。
為持續鼓勵台灣藝術創作新秀，分享美好藝術作品，此屆臺灣銀行藝術祭總計65件得獎作品，將陸續展開全台巡迴展出，繪畫季得獎作品將於113年1月17日在台中市政府藝術廊道開展起跑；攝影季得獎作品於1月18日起自國立臺灣藝術教育館展出；書法季得獎作品自2月1日起於新竹稅務局藝文走廊開展。
該行誠摯邀請愛好藝術的民眾就近前往賞析，用行動支持在地藝術家，見證台灣豐沛的藝術創作能量。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：