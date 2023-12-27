跨年迎新，愈冷愈有fu！交通部觀光署參山國家風景區管理處在海拔近2,000公尺高的台中市梨山地區，打造「2023山谷燈光節」，以繽紛璀璨的燈海和全台最高的耶誕樹，與遊客們一起在高山跨年迎接2024年的到來。山谷燈光節從梨山一路展演到泡湯勝地谷關，活動將延續至2024年1月7日。
主打全台海拔最高耶誕樹打卡點的梨山，除了在耶誕節引發旅遊人氣之外，接續下來的跨年賞日出預計也將吸引新一波上山旅遊熱潮，參山處處長曹忠猷表示，「山谷燈光節」至今已邁入第三年，今年活動從11月30日起一路點燈至2024年1月7日，橫跨耶誕節及新年元旦兩個重大節日，營造歲末年初佳節歡樂氣氛，已吸引不少國內外遊客到訪。
尤其在梨山賓館前的兩棵全國海拔最高的聖誕樹，以及台灣觀光大使喔熊組長造型的「喔熊 OhBear」燈飾，搭配上光環境串連周邊場域、和在地原住民工藝師合作的「洄游」作品，一到夜間，梨山顯得無比美麗；周邊景點還有全國海拔最高的教堂—梨山耶穌堂、梨山遊客中心、梨山觀景台、楓之谷1956秘密花園入口處布置光環境燈組，燦爛迷人，吸引民眾佇足拍照留念。
參山處表示，為了延續旅遊熱潮，耶誕樹及周邊燈景將亮燈至1月7日，而12月31日由參山處與和平區公所合辦在梨山賓館前廣場、與谷關台電下谷關會館前，兩地皆有跨年晚會活動，由張心傑、蕭牧時等知名歌手及在地原民表演團體演出，遊客不妨安排到梨山及谷關賞燈、泡湯、登山健行，用全新的旅遊體驗迎接新的一年。
梨山管理站主任洪銘駿推薦，要想體驗梨山之美，一定要夜宿梨山，晚上欣賞梨山賓館前的燦爛燈景，以及自下午4點半起至晚上9點、每半點的音樂燈光秀，再散步到附近的耶穌堂拍攝漂亮浪漫的光影夜景，此外賓館前廣場也十分適合觀星，在無光害的環境中一窺滿天星斗的浩瀚之美。
第二天上午則可選擇遊客中心附近希利克步道或賓館生態步道，慢步徐行享受森林浴和沿途動植物生態之美，1～2個小時的路程走起來既可健身又不致太累，午後一遊梨山文物陳列館參觀中橫開拓史和當地原住民生活文化，順道打卡全新竹編工藝網美公廁。
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