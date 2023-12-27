獨家結合跨境直購電商和天賦營銷，創立引領潮流的多元數位整合行銷公司，以協助中小企業在全球數位經濟的浪潮中蓬勃發展。艾普拉斯整合行銷有限公司總經理李俊達擁有長達20年的國際行銷和顧問培訓的實戰經驗，期待能透過其國際實務經驗及資源，結合5G+ChatGPT，以及AI應用趨勢潮流，建立有效的數位營銷系統，協助中小企業進行資源整合、建構電商平台、行銷規劃、人材招募、業務培訓、輔銷系統規劃、短視頻製作諮詢等。
2023年李俊達獲選為首屆「臺灣數位經濟全球高峰論壇」的「臺灣數位發展推廣大使」。主辦單位期望透過「臺灣數位發展推廣大使」之推廣，協助政府、企業於數位發展旅程中，把握關鍵轉型契機，塑造嶄新價值，並連結世界舞台，共同促進數位臺灣之蓬勃發展，讓臺灣從數位島嶼，成為全球數位民主及全球的典範；而李俊達協助中小企業順利轉型的斐然成績，獲獎實至名歸。
回顧過往，2002年因為太太出身教育界的關係，李俊達進入皮紋檢測產業，愈研究愈有興趣，於是2003年便自行開發出一套皮紋天賦密碼的檢測系統，並通過中國大陸的專利申請，開始在台灣、大陸、馬來西亞等地進行培訓顧問課程，幫助大家更加了解先天自我，發揮天賦潛能，此系統也深得許多企業的認可，尤其高人際互動的產業，更是廣受歡迎。「我們每個人都是基因戰士，可以透過自己本身的天賦基因來擬定職涯和人生的行銷戰略。」李俊達說。將近20年的時間，他跑遍多國，輔導超過上百個行銷業務團隊，更累積了巨量的皮紋檢測大數據資料庫。
隨著時代的發展，數位化儼然成為產業推動、永續發展不可或缺的基本要素，以及重要的商業策略，能夠幫助產業應對快速變化的環境。創新是流行的貨幣，而5G+ChatGPT以及AI應用，則是未來的趨勢潮流。
李俊達認為：「未來我們只要掌握了趨勢，就會事半功倍，人要順勢而為，不要逆向而行。」洞察機先、順勢而為的他，獨家結合跨境直購電商和天賦營銷，創立引領潮流的多元數位整合行銷公司－艾普拉斯整合行銷有限公司。秉持「托起別人的夢想，讓生命成就非凡！」的座右銘，李俊達初期更將辛苦研發的系統免費提供給中小企業使用，提升中小企業的生存能力，以及企業競爭力。
他期許自己帶領公司成為一個對標流行趨勢的「創新知識型企業」，並以協助中小企業「無痛升級、數位轉型」，同時配合政府政策、深化國家數位發展，開啟更多商機，建構新時代的數位經濟發展願景。
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